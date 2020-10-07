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Надаль провел 100-й матч на Ролан Гаррос

Теннис
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Надаль провел 100-й матч на Ролан Гаррос
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Накануне Рафаэль Надаль в 13-й раз вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах (7:6, 6:4, 6:1) Янника Синнера. Этот матч стал для испанца 100-м на кортах Ролан Гаррос, а в случае завоевания 13-го титула он оформит свою 100-ю победу на турнире.

С послужным списком 98-2 Надаль на Ролан Гаррос суммарно провел 237 часов и 8 минут. За 15 лет Рафаэль проиграл в Париже всего 27 сетов и отыграл 427 из 602 брейк-поинтов.

В своем 34-м полуфинале на турнирах Большого шлема Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом, которому перед стартом Ролан Гаррос проиграл на Мастерсе в Риме.

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В статье: Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
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