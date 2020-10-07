Надаль провел 100-й матч на Ролан Гаррос

Накануне Рафаэль Надаль в 13-й раз вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах (7:6, 6:4, 6:1) Янника Синнера. Этот матч стал для испанца 100-м на кортах Ролан Гаррос, а в случае завоевания 13-го титула он оформит свою 100-ю победу на турнире.

VAMOS ????@RafaelNadal célèbre sa victoire face à Sinner 7-6(4) 6-4 6-1. Lors de son 100ème match à Paris, il se qualifie aux demi-finales pour une 13e fois en carrière.#RolandGarros pic.twitter.com/retK8hCHGH — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

С послужным списком 98-2 Надаль на Ролан Гаррос суммарно провел 237 часов и 8 минут. За 15 лет Рафаэль проиграл в Париже всего 27 сетов и отыграл 427 из 602 брейк-поинтов.

В своем 34-м полуфинале на турнирах Большого шлема Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом, которому перед стартом Ролан Гаррос проиграл на Мастерсе в Риме.