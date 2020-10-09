  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль вошел в топ-3 самых возрастных игроков, выходящих в финал Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль вошел в топ-3 самых возрастных игроков, выходящих в финал Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Рафа может защитить титул

Надаль вошел в топ-3 самых возрастных игроков, выходящих в финал Ролан Гаррос
Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал третьим в списке самых возрастных теннисистов, достигавших финала Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче соревнований он 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

В свои 34 года и 130 дней Надаль уступил лишь Андресу Химено (34 года 306 дней, выиграл финал в 1972 году) и Кену Розуолу (34 года 218 дней, проиграл финал в 1969 году).

В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...