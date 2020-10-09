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Надаль вошел в топ-3 самых возрастных игроков, выходящих в финал Ролан Гаррос
Рафа может защитить титул
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал третьим в списке самых возрастных теннисистов, достигавших финала Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче соревнований он 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) обыграл аргентинца Диего Шварцмана.
В свои 34 года и 130 дней Надаль уступил лишь Андресу Химено (34 года 306 дней, выиграл финал в 1972 году) и Кену Розуолу (34 года 218 дней, проиграл финал в 1969 году).
В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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