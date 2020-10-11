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Бывший тренер Надаля: Рафе надо сыграть на максимуме, чтобы победить Джоковича

Теннис
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Бывший тренер Надаля: Рафе надо сыграть на максимуме, чтобы победить Джоковича
UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер испанца Рафаэля Надаля (АТР №2) и по совместительству его дядя Тони Надаль рассказал, что ожидает от поединка своего племянника в финале Открытого чемпионата Франци. Его слова цитирует Tennis World USA:

"Финал будет непростым для Надаля, ведь многие факторы говорят в пользу Джоковича. Но я не нервничаю, потому что доверяю своему племяннику. Буду смотреть финал в одиночестве, в такие моменты я предпочитаю тишину.

Рафа знает, что ему нужно сыграть на более высоком уровне. Если ему это удастся, он добьется успеха. Ему надо сыграть на максимуме, чтобы победить Джоковича" - сказал он.

Напомним, что UA-Футбол детально разобрали обоих соперников и сделали прогноз на матч.

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В статье: Рафаэль Надаль Тони Надаль
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