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Виталий Сачко пробился в полуфинал турнира в Лиме

Теннис
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Украинец продолжает победную серию

Виталий Сачко пробился в полуфинал турнира в Лиме
Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко в основной сетке грунтового челленждера в Лиме (Перу) сумел переиграть чилийца Алехандро Табило.

Лима. Четвертьфинал
Виталий Сачко (Украина) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:4

В полуфинале Виталий сразится против аргентинца Тьяго Августина Тиранте, который также стартовал в квалификации.

Выход в полуфинал позволит украинцу подняться почти на сотню позиций в мировом рейтинге, потенциальная победа на турнире – поднимет его еще на одну сотню выше.

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В статье: Виталий Сачко
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