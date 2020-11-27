Виталий Сачко пробился в полуфинал турнира в Лиме

Украинский теннисист Виталий Сачко в основной сетке грунтового челленждера в Лиме (Перу) сумел переиграть чилийца Алехандро Табило.

Лима. Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:4

В полуфинале Виталий сразится против аргентинца Тьяго Августина Тиранте, который также стартовал в квалификации.

Выход в полуфинал позволит украинцу подняться почти на сотню позиций в мировом рейтинге, потенциальная победа на турнире – поднимет его еще на одну сотню выше.