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Джокович, Надаль и Тим в топ-5 лучших матчей сезона в АТР-туре. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Главные битвы сезона в мужском теннисе

Джокович, Надаль и Тим в топ-5 лучших матчей сезона в АТР-туре. ВИДЕО
Новина українською

Канал Tennis TV на YouTube представил пятерку лучших матчей 2020 года на турнирах АТР.

В этот рейтинг попали поединки при участии Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима и других топ-игроков.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Доминик Тим
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