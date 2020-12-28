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Джокович, Надаль и Тим в топ-5 лучших матчей сезона в АТР-туре. ВИДЕО
Главные битвы сезона в мужском теннисе
Канал Tennis TV на YouTube представил пятерку лучших матчей 2020 года на турнирах АТР.
В этот рейтинг попали поединки при участии Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима и других топ-игроков.
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