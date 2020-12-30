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Костюк готовится к сезону в компании чемпионки US Open
Неплохо
Марта Костюк в Дубае потренировалась вместе с победительницей US Open-2019 Бьянкой Андрееску.
"Обзор тренировки - работала над подачей. Бьянка, спасибо за перестрелку", - написала Костюк в Instagram.
Марта Костюк после дебюта в топ-100 мирового рейтинга напрямую попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
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