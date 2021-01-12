Калинина проиграла в полуфинале квалификации Australian Open

Ангелина Калинина в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за 1 час и 16 минут уступила первой сеяной Кайе Йуван (2:6, 4:6).

Калинина проиграла пять геймов на своей подаче, а на приеме смогла ответить словенке только двумя брейками.

Ангелина ранее никогда не пробивалась в основу Australian Open. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг на US Open 2018 года.

Последней украинкой в квалификации Australian Open остается Леся Цуренко, которая сегодня сыграет с Лесли Керкхове.