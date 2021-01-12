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Калинина проиграла в полуфинале квалификации Australian Open
Украинка не смогла сотворить сенсацию
Ангелина Калинина в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за 1 час и 16 минут уступила первой сеяной Кайе Йуван (2:6, 4:6).
Калинина проиграла пять геймов на своей подаче, а на приеме смогла ответить словенке только двумя брейками.
Ангелина ранее никогда не пробивалась в основу Australian Open. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг на US Open 2018 года.
Последней украинкой в квалификации Australian Open остается Леся Цуренко, которая сегодня сыграет с Лесли Керкхове.
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