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Калинина проиграла в полуфинале квалификации Australian Open

Теннис
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Украинка не смогла сотворить сенсацию

Калинина проиграла в полуфинале квалификации Australian Open
Новина українською

Ангелина Калинина в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за 1 час и 16 минут уступила первой сеяной Кайе Йуван (2:6, 4:6).

Калинина проиграла пять геймов на своей подаче, а на приеме смогла ответить словенке только двумя брейками.

Ангелина ранее никогда не пробивалась в основу Australian Open. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг на US Open 2018 года.

Последней украинкой в квалификации Australian Open остается Леся Цуренко, которая сегодня сыграет с Лесли Керкхове.

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В статье: теннис Australian Open Ангелина Калинина
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