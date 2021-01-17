План спасения от Джоковича: Серб рассказал о необходимых мерах при подготовке к AO

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович дал советы организаторам Открытого чемпионата Австралии для обеспечения нормальной подготовки и проведения турнира. Его слова цитирует Punto de Break:

1. Обеспечить тренировочным инвентарем все номера.

2. Предоставить достойное питание, соответствующее уровню турнира и элитного спортсмена.

3. Сократить полную изоляцию для 47 игроков, проводя больше тестов

4. Разрешить посещать своего тренера при отрицательных ПЦР-тестах. Также в этом случае поселить игрока и его тренера на одном этаже в отеле.

5. Разместить можно больше игроков в частных домах с тренировочными кортами.