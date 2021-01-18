  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк показала, как тренируется в Австралии на строгом карантине. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк показала, как тренируется в Австралии на строгом карантине. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Украинке не позавидуешь

Костюк показала, как тренируется в Австралии на строгом карантине. ВИДЕО
Новина українською

Марта Костюк при перелете в Австралию находилась в одном самолете с зараженным коронавирусом и попала на строгий двухнедельный карантин без права тренировок на корте.

Украинка вынуждена поддерживать форму в домашних условиях. Костюк в ограниченном пространстве работает с собственным весом и даже отрабатывает короткие скоростные рывки.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...