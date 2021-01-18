Костюк показала, как тренируется в Австралии на строгом карантине. ВИДЕО

Марта Костюк при перелете в Австралию находилась в одном самолете с зараженным коронавирусом и попала на строгий двухнедельный карантин без права тренировок на корте.

Украинка вынуждена поддерживать форму в домашних условиях. Костюк в ограниченном пространстве работает с собственным весом и даже отрабатывает короткие скоростные рывки.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.