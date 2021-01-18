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Костюк показала, как тренируется в Австралии на строгом карантине. ВИДЕО
Украинке не позавидуешь
Марта Костюк при перелете в Австралию находилась в одном самолете с зараженным коронавирусом и попала на строгий двухнедельный карантин без права тренировок на корте.
Украинка вынуждена поддерживать форму в домашних условиях. Костюк в ограниченном пространстве работает с собственным весом и даже отрабатывает короткие скоростные рывки.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.
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Источник:Большой теннис Украины
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