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Сумасшедший трюк Кирьоса – момент дня на Australian Open. ВИДЕО
Топ-5 ударов дня в Мельбурне
Официальный транслятор Открытого чемпионата Австралии телеканал Евроспорт представил топ-5 ударов понедельника.
Подборку возглавил австралиец Ник Кирьос и его гениальный укороченный удар между ног в матче против Фредерико Феррейры Силвы.
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