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Биелла. Марченко одержал победу и вышел во второй круг соревнований
Украинец продлил серию побед
Илья Марченко продолжает выступление на втором "челленджере" в Биелле.
Биелла, Италия
Второй круг
Илья Марченко (Украина, SE) - Камил Майхржак (Польша, 5) 1-6, 6-4, 6-1
Украинский теннисист продлил свою серию побед на кортах в Биелле. Соперники провели на корте почти два часа. Марченко реализовал 4 брейкпоинта з 8, а поляк - 3 из 8.
В четвертьфинале Илья Марченко сыграет против итальянца Андреаса Сеппи (АТР 108), который посеян на турнире под четвертым номером. В последний раз теннисисты встречались еще в 2016 году, Марченко ведет в статистике их очных матчей 2-1.
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