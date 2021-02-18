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Биелла. Марченко одержал победу и вышел во второй круг соревнований

Теннис
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Украинец продлил серию побед

Биелла. Марченко одержал победу и вышел во второй круг соревнований

Новина українською

Илья Марченко продолжает выступление на втором "челленджере" в Биелле.

Биелла, Италия
Второй круг
Илья Марченко (Украина, SE) - Камил Майхржак (Польша, 5) 1-6, 6-4, 6-1

Украинский теннисист продлил свою серию побед на кортах в Биелле. Соперники провели на корте почти два часа. Марченко реализовал 4 брейкпоинта з 8, а поляк - 3 из 8.

В четвертьфинале Илья Марченко сыграет против итальянца Андреаса Сеппи (АТР 108), который посеян на турнире под четвертым номером. В последний раз теннисисты встречались еще в 2016 году, Марченко ведет в статистике их очных матчей 2-1.

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В статье: Илья Марченко
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