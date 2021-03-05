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Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе

Теннис
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У теннисистки травма

Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе

Новина українською

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы спины снялась с турнира в Дохе (Катар) перед полуфинальным матчем, сообщает пресс-служба WTA в "Твиттере".

В 1/2 стадии финала Азаренко должна была сыграть с Гарбинье Мугурусой из Испании. Испанская теннисистка автоматически вышла в финал соревнований.

Азаренко сообщила, что перед четвертьфинальным матчем турнира, где она со счётом 6:2, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину, она почувствовала острую боль в спине во время разминки.

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В статье: Виктория Азаренко
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