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Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе
У теннисистки травма
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы спины снялась с турнира в Дохе (Катар) перед полуфинальным матчем, сообщает пресс-служба WTA в "Твиттере".
В 1/2 стадии финала Азаренко должна была сыграть с Гарбинье Мугурусой из Испании. Испанская теннисистка автоматически вышла в финал соревнований.
Азаренко сообщила, что перед четвертьфинальным матчем турнира, где она со счётом 6:2, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину, она почувствовала острую боль в спине во время разминки.
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