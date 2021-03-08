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Доминик Тим: Я до сих пор большой фанат Федерера

Теннис
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Роджер вернулся в тур после травмы

Доминик Тим: Я до сих пор большой фанат Федерера

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Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о вернувшемся в тур швейцарце Роджере Федерере.

"Мы соперники, и, конечно, хотим побеждать друг друга на соревнованиях, но мне всё равно очень нравится смотреть, как он играет в теннис. Он так хорошо выглядит. Мне нравится как он играет, как подходит к теннису.

Я до сих пор его большой фанат, поэтому очень рад, что он вернулся, и что могу наблюдать за ним снова. Так думает большинство. Надеюсь, что он вернётся сильным", — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года.

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В статье: Роджер Федерер Доминик Тим
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