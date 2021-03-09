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Новак Джокович: топ-10 матчей на турнирах АТР. ВИДЕО
Главные хиты от первой ракетки мира
Новак Джокович в понедельник официально стал рекордсменом мужского тенниса по количеству недель в статусе первой ракетки мира.
YouTube-канал Tennis TV вспоминает 10 лучших матчей серба на турнирах АТР.
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