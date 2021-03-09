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Костюк впервые попала в основу турнира в Майами

Теннис
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Костюк впервые попала в основу турнира в Майами

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Марта Костюк вошла в основную сетку турнира WTA 1000 в Майами после отказа Барборы Стрыцовой.

Украинка в третий раз в карьере выступит на турнирах этой категории. Ранее Костюк дважды стартовала в основе грунтового Madrid Open, но каждый раз проигрывала в первом раунде.

Костюк в текущем сезоне дошла до полуфинала на турнире в Абу-Даби, но на Australian Open проиграла в первом раунде.

Miami Open пройдет с 22 марта по 4 апреля. Помимо Марты Костюк в основной сетке турнира среди украинок выступит Элина Свитолина.

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В статье: теннис Марта Костюк
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Источник:
Xsport.ua

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