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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в полуфинал турнира в Майами

Теннис
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Теннисистка обыграла представительницу Испании

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в полуфинал турнира в Майами

Новина українською

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в 1/4 финала турнира в Майами обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо и вышла в полуфинал соревнований.

Счёт встречи — 6:4, 3:6, 6:3, матч продолжался 2 часа 36 минут. Андрееску не сделала ни одного эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 18. Соррибес-Тормо также ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала восемь брейк-пойнтов из 17.

Соперницей Андрееску в полуфинале станет греческая теннисистка Мария Саккари, обыгравшая американку Наоми Осаку со счётом 6:0, 6:4. Ранее на турнире Андрееску прошла испанку Гарбинье Мугурусу, американку Аманду Анисимову и чешку Терезу Мартинцеву.

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В статье: Бьянка Андрееску
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