Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в полуфинал турнира в Майами
Теннисистка обыграла представительницу Испании
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в 1/4 финала турнира в Майами обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо и вышла в полуфинал соревнований.
Счёт встречи — 6:4, 3:6, 6:3, матч продолжался 2 часа 36 минут. Андрееску не сделала ни одного эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 18. Соррибес-Тормо также ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала восемь брейк-пойнтов из 17.
Соперницей Андрееску в полуфинале станет греческая теннисистка Мария Саккари, обыгравшая американку Наоми Осаку со счётом 6:0, 6:4. Ранее на турнире Андрееску прошла испанку Гарбинье Мугурусу, американку Аманду Анисимову и чешку Терезу Мартинцеву.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Жуниор Мораес
- Европейские претенденты на Майкона, Маткобожик больше не с Минаем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Дешам: Казахстан называли команду идиотов, а они сыграли вничью с Украиной
- Драматичная победа Свитолиной над Квитовой в Майами. ВИДЕО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины