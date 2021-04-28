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Козлова прошла в основу крупного турнира в Мадриде

Теннис
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Козлова прошла в основу крупного турнира в Мадриде

Новина українською

Екатерина Козлова в финале квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде в двух сетах за 1 час и 29 минут обыграла 89-ю ракетку мира из Казахстана Зарину Дияс (6:4, 6:4).

В первом сете Козлова сделала три брейка при двух неудачных геймах на своей подаче. Во второй партии украинка сделала еще два брейка, в то время как у Дияс получилось взять всего один гейм на приеме.

Козлова в 2019 году в Мадриде впервые в карьере на турнирах такого уровня дошла до 1/8 финала. На Madrid Open украинка обыграла Каролину Плишкову, а ее обидчицей в третьем раунде стала Белинда Бенчич.

В первом круге основной сетки турнира в Мадриде Екатерина Козлова может сыграть с Белиндой Бенчич, Ариной Соболенко, Дарьей Касаткиной, Анетт Контавейт, Амандой Анисимовой, Наоми Осакой или теннисисткой из квалификации.

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В статье: теннис Катерина Козлова
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