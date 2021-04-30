Тони Надаль назвал главного соперника Рафы на грунтовых турнирах

Испанский тренер Тони Надаль прокомментировал игру сербского теннисиста Новака Джоковича.

"У Новака Джоковича будет больше сомнений на следующем турнире, в котором он примет участие. Но он один из тех игроков, которые могут быстро измениться, если проведут хороший матч. Он является главным соперником Рафаэля Надаля на грунте", — приводит слова дяди Рафаэля Надаля Tennis World USA.

Для Надаля следующим соревнованием станет грунтовый турнир в Мадриде (Испания), с которого Джокович снялся. Турнир пройдёт со 2 по 9 мая.