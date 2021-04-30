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Тони Надаль назвал главного соперника Рафы на грунтовых турнирах

Теннис
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Им стал Джокович

Тони Надаль назвал главного соперника Рафы на грунтовых турнирах

Новина українською

Испанский тренер Тони Надаль прокомментировал игру сербского теннисиста Новака Джоковича.

"У Новака Джоковича будет больше сомнений на следующем турнире, в котором он примет участие. Но он один из тех игроков, которые могут быстро измениться, если проведут хороший матч. Он является главным соперником Рафаэля Надаля на грунте", — приводит слова дяди Рафаэля Надаля Tennis World USA.

Для Надаля следующим соревнованием станет грунтовый турнир в Мадриде (Испания), с которого Джокович снялся. Турнир пройдёт со 2 по 9 мая.

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В статье: Рафаэль Надаль
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