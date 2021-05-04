Power Ranking АТР-тура: Циципас превзошел Джоковича, Надаль выпал из топ-8

Все турниры апреля в АТР-туре:

Марбелья (АТР 250 с призовым фондом €408,800). Чемпион – Пабло Карреньо-Буста. Финалист – Хайме Муньяр.

Кальяри (АТР 250 с призовым фондом €408,800). Чемпион – Лоренцо Сонего. Финалист – Ласло Дьере.

Монте-Карло (АТР 1000 с призовым фондом €2,460,585). Чемпион – Стефанос Циципас. Финалист – Андрей Рублев.

Барселона (АТР 500 с призовым фондом €1,702,800). Чемпион – Рафаэль Надаль. Финалист – Стефанос Циципас.

Белград (АТР 250 с призовым фондом €711,800). Чемпион – Маттео Берреттини. Финалист – Аслан Карацев.

Эшторил (АТР 250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Альберт Рамос. Финалист – Кэмерон Норри.

Мюнхен (АТР 250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Николоз Басилашвили. Финалист – Ян-Леннард Штруфф.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке АТР

Стефанос Циципас (Греция, №5 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 26-6

Лучший результат в апреле – титул в Монте-Карло

Стефанос Циципас после серии неудач в марте провел сильнейший месяц в карьере и закономерно взобрался на вершину Чемпионской гонки АТР.

На пути к премьерному триумфу на Мастерсе в Монте-Карло грек не проиграл ни одного сета и стал самым молодым чемпионом турнира с 2008 года, когда в княжестве впервые выстрелил Рафаэль Надаль.

BREAKTHROUGH ????



The moment Stefanos Tsitsipas won his first Masters 1000 title! pic.twitter.com/3icLsgCx4S — Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2021

По ходу апреля победная серия Циципаса достигла 9 матчей и 17 сетов, а остановить Стефаноса сумел только грунтовый король. В финале турнира АТР-500 в Барселоне Циципас продержался против Надаля невероятные 3 часа и 40 минут и даже был в одном мяче от титула.

Андрей Рублев (Россия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 26-6

Лучший результат в апреле – финал в Монте-Карло

Андрей Рублев мощно взорвался на Monte-Carlo Masters с победой в четвертьфинале над самим Надалем, но в матче против Циципаса за крупнейший титул в карьере сыграл на удивление бледно (3:6, 3:6), хотя в марте на харде в Роттердаме остановил грека в двух сетах.

Поездка в Барселону для Рублева закончилась поражением в четвертьфинале от Янника Синнера (2:6, 6:7). В столице Каталонии Андрей впервые в сезоне не смог выйти в полуфинал турнира АТР.

Приятным бонусом для москвича в апреле стал прогресс на рекордную в карьере седьмую строку в рейтинге АТР. Теперь в мировой классификации он стоит выше Роджера Федерера.

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 12-2

Лучший результат в апреле – полуфинал в Белграде

До старта грунтового сезона первая ракетка мира шел без поражений, но в апреле что-то пошло не по сценарию Новака Джоковича. В Монте-Карло серб в третьем круге уступил Дэну Эвансу и прервал серию из восьми подряд четвертьфиналов на Мастерсах, а на домашнем турнире в Белграде Джоковича в полуфинале в изнурительном трехсетовом матче побил Аслан Карацев.

Неудовлетворительные результаты в апреле вынудили Джоковича скорректировать свою подготовку к Ролан Гаррос. В Мадрид лидер рейтинга АТР не приехал, а его следующее появление на корте ожидается на следующей неделе на Мастерсе в Риме, после чего Джокович за 7 дней до приезда в Париж снова сыграет перед родной публикой в Белграде.

Даниил Медведев (Россия, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-3

Лучший результат в апреле – на корт не выходил

Даниил Медведев перед стартом Мастерса в Монте-Карло сдал положительный тест на коронавирус. Россиянину повезло, что его болезнь протекала без серьезных симптомов, но все же ему пришлось пропустить несколько крупных турниров.

Ни для кого не секрет, что у Медведева специфические отношения с грунтом. Его теннис просто не работает на медленном покрытии, поэтому в ближайший месяц рейтинговый баланс Даниила будет пополняться не так активно, как у конкурентов по рейтингу. Впрочем, он и сам прекрасно понимает, в какой ситуации оказался, ставя перед собой минимальные задачи.

Аслан Карацев (Россия, №27 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-5

Лучший результат в апреле – финал в Белграде

Аслан Карацев перешел на грунт и продолжил делать ровно то, чем занимался и в первой части сезона. Под горячую руку этому парню лучше не попадать – в Белграде в этом на личном опыте убедился Новак Джокович, в матче с которым россиянин спас 23 брейк-поинта и вышел в свой второй финал в карьере.

3 years ago next month Aslan Karatsev ???????? lost a match and a set 0-6 on clay to a player from Togo ???????? in ITF Romania .....



Today he just defeated Novak Djokovic ???????? in his home town of Belgrade, Serbia pic.twitter.com/0wK9Uoe7TE — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) April 24, 2021

Увы, трехчасовая победа над первой ракеткой мира слишком вымотала Карацева – в финале Аслан в трех сетах (1:6, 6:3, 6:7) проиграл Маттео Берреттини и не смог стать третьим теннисистом в сезоне с как минимум двумя титулами.

А в Монте-Карло Карацеву не повезло со жребием – уже во втором круге сенсационный россиянин нарвался на будущего чемпиона Стефаноса Циципаса (3:6, 4:6).

Хуберт Хуркач (Польша, №16 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 15-6

Лучший результат в апреле – 2-й раунд в Монте-Карло

Неожиданный триумфатор Мастерса в Майами скромно открыл грунтовый сезон, вылетев в Монте-Карло уже после матча второго раунда против Дэна Эванса (4:6, 1:6).

Мир тенниса еще не привык к новому статусу Хуркача – в Монте-Карло поляк стал участником пресс-конференции, на которой ему не задали ни одного вопроса.

А тем временем Хуркач провалил второй Мастерс кряду, проиграв в Мадриде Джону Миллману. Так и до вылета из топ-10 недалеко…

Янник Синнер (Италия, №18 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 18-7

Лучший результат в апреле – полуфинал в Барселоне

Янник Синнер в апреле проигрывал только топам – в Монте-Карло 18-летнего итальянца во втором круге остановил Новак Джокович, а в Барселоне Синнер в полуфинале стал жертвой безупречной формы Стефаноса Циципаса.

В прошлом месяце в активе Синнера две победы над вышестоящим в рейтинге соперником. Оба матча Янник забрал в Барселоне, обыграв Роберто-Баутисту Агута (в третий раз за последние полтора месяца!) и Андрея Рублева, который до встречи с главным проспектом АТР-тура имел впечатляющую серию с выходами в полуфинал на турнирах АТР.

Александр Зверев (Германия, №6 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-7

Лучший результат в апреле – четвертьфинал в Мюнхене

После титула в Акапулько Александр Зверев на трех турнирах кряду не в состоянии выиграть больше одного матча. В Монте-Карло немца выбил Давид Гоффен, а в Мюнхене непреодолимым барьером для шестой ракетки мира оказался белорус Илья Ивашка.

❌ Monte-Carlo R16

❌ Munich QF



It's a tough start on clay for Alexander Zverev, defeated by Ilya Ivashka 6-7 7-5 6-3 in Munich pic.twitter.com/WD7hBYoLvH — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 30, 2021

Зверев в этом сезоне уже трижды проигрывал теннисистам, которые в мировом рейтинге стоят за пределами топ-40. Если бы не четвертьфинал Australian Open, то Александр стоял бы в рейтинге далеко за пределами десятки лидеров.

Рафаэль Надаль (Испания, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-2

Лучший результат в апреле – титул в Барселоне

Рафаэль Надаль ожидаемо не спешит форсировать форму и плавно набирает кондиции к Ролан Гаррос. Остальные турниры грунтового короля интересуют только в качестве платформы для подготовки к новому сражению в Париже.

На Мастерсе в Монте-Карло Надаль сенсационно уступил в четвертьфинале Андрею Рублеву, а в Барселоне на пути к 61-му титулу на грунте в трех из пяти матчах играл решающий сет, включая эпичную почти 4-часовую битву против Стефаноса Циципаса в финале.

В апреле Рафаэль Надаль написал новую страницу в истории АТР-тура, став первым теннисистом с как минимум 450 победами на двух покрытиях (хард и грунт).

Роберто Баутиста-Агут (Испания, №11 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 15-10

Лучший результат в апреле – 1/8 финала в Монте-Карло

Второй номер сборной Испании едва ли доволен тем, как для него сложился старт грунтового сезона. В Монте-Карло Роберто Баутиста-Агут попал под атакующий каток Андрея Рублева (6:7, 7:5, 3:6), а в Барселоне в третий раз за последние несколько недель не справился с силовым теннисом Янника Синнера (6:7, 2:6).

Баутиста-Агут за счет своей стабильности (он почти не проигрывает в тех матчах, в которых должен побеждать) мог бы в рейтинге находиться на несколько строк выше, если бы не сенсационное фиаско в первом раунде Australian Open. В Мельбурне испанец не добрал несколько сотен очков, поэтому прямо сейчас на Итоговый турнир попадает только в качестве резервиста.

Кто на подходе к топ-10: Каспер Рууд (Норвегия), Маттео Берреттини (Италия), Николоз Басилашвили (Грузия), Александр Бублик (Казахстан) и Пабло Карреньо-Буста (Испания).