Power Ranking АТР-тура: Циципас превзошел Джоковича, Надаль выпал из топ-8

Все турниры апреля в АТР-туре:

Марбелья (АТР 250 с призовым фондом €408,800). Чемпион – Пабло Карреньо-Буста. Финалист – Хайме Муньяр.

Кальяри (АТР 250 с призовым фондом €408,800). Чемпион – Лоренцо Сонего. Финалист – Ласло Дьере.

Монте-Карло (АТР 1000 с призовым фондом €2,460,585). Чемпион – Стефанос Циципас. Финалист – Андрей Рублев.

Барселона (АТР 500 с призовым фондом €1,702,800). Чемпион – Рафаэль Надаль. Финалист – Стефанос Циципас.

Белград (АТР 250 с призовым фондом €711,800). Чемпион – Маттео Берреттини. Финалист – Аслан Карацев.

Эшторил (АТР 250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Альберт Рамос. Финалист – Кэмерон Норри.

Мюнхен (АТР 250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Николоз Басилашвили. Финалист – Ян-Леннард Штруфф.

Стефанос Циципас (Греция, №5 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 26-6

Лучший результат в апреле – титул в Монте-Карло

Стефанос Циципас после серии неудач в марте провел сильнейший месяц в карьере и закономерно взобрался на вершину Чемпионской гонки АТР.

На пути к премьерному триумфу на Мастерсе в Монте-Карло грек не проиграл ни одного сета и стал самым молодым чемпионом турнира с 2008 года, когда в княжестве впервые выстрелил Рафаэль Надаль.

По ходу апреля победная серия Циципаса достигла 9 матчей и 17 сетов, а остановить Стефаноса сумел только грунтовый король. В финале турнира АТР-500 в Барселоне Циципас продержался против Надаля невероятные 3 часа и 40 минут и даже был в одном мяче от титула.

Андрей Рублев (Россия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 26-6

Лучший результат в апреле – финал в Монте-Карло

Андрей Рублев мощно взорвался на Monte-Carlo Masters с победой в четвертьфинале над самим Надалем, но в матче против Циципаса за крупнейший титул в карьере сыграл на удивление бледно (3:6, 3:6), хотя в марте на харде в Роттердаме остановил грека в двух сетах.

Поездка в Барселону для Рублева закончилась поражением в четвертьфинале от Янника Синнера (2:6, 6:7). В столице Каталонии Андрей впервые в сезоне не смог выйти в полуфинал турнира АТР.

Приятным бонусом для москвича в апреле стал прогресс на рекордную в карьере седьмую строку в рейтинге АТР. Теперь в мировой классификации он стоит выше Роджера Федерера.

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 12-2

Лучший результат в апреле – полуфинал в Белграде

До старта грунтового сезона первая ракетка мира шел без поражений, но в апреле что-то пошло не по сценарию Новака Джоковича. В Монте-Карло серб в третьем круге уступил Дэну Эвансу и прервал серию из восьми подряд четвертьфиналов на Мастерсах, а на домашнем турнире в Белграде Джоковича в полуфинале в изнурительном трехсетовом матче побил Аслан Карацев.

Неудовлетворительные результаты в апреле вынудили Джоковича скорректировать свою подготовку к Ролан Гаррос. В Мадрид лидер рейтинга АТР не приехал, а его следующее появление на корте ожидается на следующей неделе на Мастерсе в Риме, после чего Джокович за 7 дней до приезда в Париж снова сыграет перед родной публикой в Белграде.

Даниил Медведев (Россия, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-3

Лучший результат в апреле – на корт не выходил

Даниил Медведев перед стартом Мастерса в Монте-Карло сдал положительный тест на коронавирус. Россиянину повезло, что его болезнь протекала без серьезных симптомов, но все же ему пришлось пропустить несколько крупных турниров.

Ни для кого не секрет, что у Медведева специфические отношения с грунтом. Его теннис просто не работает на медленном покрытии, поэтому в ближайший месяц рейтинговый баланс Даниила будет пополняться не так активно, как у конкурентов по рейтингу. Впрочем, он и сам прекрасно понимает, в какой ситуации оказался, ставя перед собой минимальные задачи.

Аслан Карацев (Россия, №27 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-5

Лучший результат в апреле – финал в Белграде

Аслан Карацев перешел на грунт и продолжил делать ровно то, чем занимался и в первой части сезона. Под горячую руку этому парню лучше не попадать – в Белграде в этом на личном опыте убедился Новак Джокович, в матче с которым россиянин спас 23 брейк-поинта и вышел в свой второй финал в карьере.

3 years ago next month Aslan Karatsev ???????? lost a match and a set 0-6 on clay to a player from Togo ???????? in ITF Romania .....



Today he just defeated Novak Djokovic ???????? in his home town of Belgrade, Serbia pic.twitter.com/0wK9Uoe7TE