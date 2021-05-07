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Стаховский: Французская федерация тенниса выходит на новый уровень сумасшествия
Украинец шокирован ограничениями
Украинский теннисист Сергей Стаховский возмущён условиями размещения на предстоящем "Ролан Гаррос".
"Французская федерация тенниса выходит на новый уровень сумасшествия… Вы должны заплатить за тренера, который будет проживать в вашем номере. Просто напоминаю, что "Ролан Гаррос" стартует через две недели, и нет никаких признаков изменения призовых. Я думаю, мы все понимаем, что они не увеличиваются", — написал Стаховский в своём "твиттере".
Согласно антиковидным правилам и ограничениям все игроки должны будут остановиться в одном из двух предложенных официальных отелей. Частные дома снимать запрещено.
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