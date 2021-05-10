Рейтинг WTA: Свитолина покинула топ-5

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в обновленной версии рейтинга WTA впервые с сентября 2020 года выбыла из топ-5, пропустив вперед чемпионку Madrid Open Арину Соболенко, которая опередила не только Свитолину, но и Софию Кенин, став четвертым номером мира.

Даяна Ястремская в мировой классификации опустилась на 32-е место (-1), а Марта Костюк стала 79-й ракеткой мира (-2). Свои позиции в рейтинге ухудшили и другие украинки – Катарина Завацкая (141-е место, -2), Леся Цуренко (142, -4) и Екатерина Козлова (158, -21).

В топ-10 помимо прогресса Соболенко еще одно важное изменение. Петра Квитова поднялась на две позиции и заняла место Кики Бертенс, которая после неудачи в столице Испании откатилась с 10-й строки на 17-ю.

Полная версия рейтинга WTA от 10 мая 2021 года