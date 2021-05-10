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Костюк провалилась на старте турнира в Риме
Марта прощается с Internazionali BNL d’Italia
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После победы в квалификации Марта Костюк в первом раунде турнира WTA 1000 в Риме в двух сетах за 1 час и 15 минут проиграла 32-й ракетке мира из России Екатерине Александровой (3:6, 1:6).
Костюк проиграла 5 геймов на своей подаче, а на приеме сумела сделать лишь один брейк. У Марты за весь матч всего 4 брейк-поинта, хотя Александрова допустила 11 двойных ошибок и выиграла скромные 68% очков с первой подачи.
В Риме Марта Костюк заработала 8670 евро и 31 очко в рейтинг WTA.
Последней представительницей Украины на Internazionali BNL d’Italia осталась Элина Свитолина, которая во втором раунде сыграет с Ван Цян или Амандой Анисимовой.
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