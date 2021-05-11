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Серена Уильямс может пропустить ОИ в Токио
Все из-за ковидных ограничений
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос, поедет ли она на грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония), если из-за ковидных ограничений ей не удастся взять с собой дочь Олимпию.
"Я не особо об этом задумывалась. Очень хороший вопрос. Я и суток без неё не проводила, так что ответ напрашивается сам собой. Мы лучшие подруги.
Но есть и другие причины. Я не особо задумывалась о Токио, потому что всё было запланировано на прошлый год, а теперь – на этот, плюс пандемия продолжается, и многое нужно учесть. А ещё "Большие шлемы". Столько всего.
Так что я пока не заглядывала далеко в будущее, и мне действительно нужно продумать свои следующие шаги", — приводит слова Уильямс сайт WTA.
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