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Серена Уильямс может пропустить ОИ в Токио

Теннис
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Все из-за ковидных ограничений

Серена Уильямс может пропустить ОИ в Токио

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос, поедет ли она на грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония), если из-за ковидных ограничений ей не удастся взять с собой дочь Олимпию.

"Я не особо об этом задумывалась. Очень хороший вопрос. Я и суток без неё не проводила, так что ответ напрашивается сам собой. Мы лучшие подруги.

Но есть и другие причины. Я не особо задумывалась о Токио, потому что всё было запланировано на прошлый год, а теперь – на этот, плюс пандемия продолжается, и многое нужно учесть. А ещё "Большие шлемы". Столько всего.

Так что я пока не заглядывала далеко в будущее, и мне действительно нужно продумать свои следующие шаги", — приводит слова Уильямс сайт WTA.

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В статье: Серена Уильямс
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