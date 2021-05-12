Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трудовая победа Свитолиной на старте турнира в Риме. ВИДЕО
Смотрим, как украинка прорывалась в 1/8 финала
Элина Свитолина во втором раунде престижного турнира WTA 1000 в столице Италии за 1 час и 40 минут сломила сопротивление Аманды Анисимовой (2:6, 6:3, 6:4).
Украинка подала 2 эйса, сделала 4 двойных ошибки, реализовала 7 из 11 брейк-поинтов и проиграла 6 геймов на своей подаче.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов сохранил Бессмертного, Заря удержала Вернидуба и Гладкого. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Зинченко - чемпион, решение Буффона, конфуз Барселоны. Главные новости за 11 мая
- Спортинг впервые за 19 лет выиграл чемпионат Португалии
- Свитолина стартует в Риме матчем с полуфиналисткой Ролан Гаррос
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...