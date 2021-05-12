Трудовая победа Свитолиной на старте турнира в Риме. ВИДЕО

Элина Свитолина во втором раунде престижного турнира WTA 1000 в столице Италии за 1 час и 40 минут сломила сопротивление Аманды Анисимовой (2:6, 6:3, 6:4).

Украинка подала 2 эйса, сделала 4 двойных ошибки, реализовала 7 из 11 брейк-поинтов и проиграла 6 геймов на своей подаче.