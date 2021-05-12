Серена Уильямс проводит свой 1000-й матч в карьере

Организация WTA поздравила американскую теннисистку Серену Уильмс с выдающимся достижением: Серена сегодня, 12 мая, проводит 1000-й матч в профессиональный карьере — на турнире серии WTA-1000 в Риме (Италия) американка играет с представительницей Аргентины Надией Подороской во втором круге соревнований.

"А голод всё ещё есть. Поздравляем Серену с выдающимся достижением", — говорится в сообщении WTA в "Инстаграме» организации.

За всё время участие в туре Серена праздновала успех 851 раз и потерпела 148 поражений.