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Федерер уступил во втором круге турнира в Женеве
Роджер не справился с 75-й ракеткой мира
Getty Images
Швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил в матче второго круга на домашнем турнире ATP-250 в Женеве.
В своей встрече 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" уступил испанскому теннисисту Пабло Андухару в трёх сетах.
Роджер Федерер - Пабло Андухару 4:6, 6:4, 4:6
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Федерер совершил 3 подачи навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и использовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Андухара 6 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге 75-я ракетка мира Андухар сыграет с победителем встречи между Доминик-Стефаном Стрикером (Швейцария) и Мартоном Фучовичем (Венгрия).
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