Козлова попала в основную сетку Ролан Гаррос

Екатерина Козлова после отказа Кирстен Флипкенс вошла в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

Теннисистка из Николаева стала третьей украинкой в основе Ролан Гаррос после Элины Свитолиной и Марты Костюк.

Козлова в пятый раз подряд сыграет на грунтовом турнире Большого шлема, а ее лучшим результатом является попадание во второй раунд в 2018-2019 годах.

Через квалификацию пробиваться на Ролан Гаррос с сегодняшнего дня начнут Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.