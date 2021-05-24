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Козлова попала в основную сетку Ролан Гаррос

Теннис
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Козлова попала в основную сетку Ролан Гаррос

Новина українською

Екатерина Козлова после отказа Кирстен Флипкенс вошла в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

Теннисистка из Николаева стала третьей украинкой в основе Ролан Гаррос после Элины Свитолиной и Марты Костюк.

Козлова в пятый раз подряд сыграет на грунтовом турнире Большого шлема, а ее лучшим результатом является попадание во второй раунд в 2018-2019 годах.

Через квалификацию пробиваться на Ролан Гаррос с сегодняшнего дня начнут Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.

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В статье: Катерина Козлова Ролан Гаррос
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