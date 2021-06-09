Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала "Ролан Гаррос".

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Рафаэль Надаль - Диего Шварцман 6:3, 4:6, 6:4, 6:0

Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. За матч Рафаэль исполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Его соперник за время противостояния 3 раза подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Надаль сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).