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Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Испанец проиграл один сет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала "Ролан Гаррос".
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Рафаэль Надаль - Диего Шварцман 6:3, 4:6, 6:4, 6:0
Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. За матч Рафаэль исполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Его соперник за время противостояния 3 раза подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 4.
В полуфинале Надаль сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).
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