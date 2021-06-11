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Стефанос Циципас вышел в финал Ролан Гаррос

Теннис
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Грек в напряженном матче обыграл Зверева

Стефанос Циципас вышел в финал Ролан Гаррос

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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал "Ролан Гаррос". В полуфинале он сыграл с Александром Зверевым из Германии.

ATP. Ролан Гаррос. 1/2 финала

Александр Зверев (Германия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 5) 2:3 (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6)

Матч длился 3 часа 38 минут. За всю игру Циципас исполнил 7 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Зверев за время противостояния 11 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

В финале Циципас сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

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В статье: Александр Зверев Стефанос Циципас
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