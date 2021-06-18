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Надаль не сыграет на Уимблдоне и пропустит Олимпиаду
Большая потеря для тенниса
Третья ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что не сыграет на Уимблдоне и не приедет на Олимпийские игры в Токио.
"Цель – продлить карьеру, а перерыв между Ролан Гаррос и Уимблдоном всего две недели. Это не помогает моему организму восстановиться после тяжелого грунтового сезона. Мое решение ориентировочно на долгосрочную перспективу", - написал Надаль в Твиттере.
Надаль в 2019-м году на Уимблдоне дошел до полуфинала, уступив в четырех сетах Роджеру Федереру.
На Олимпиаде в Рио-да-Жанейро 5 лет назад испанец стал четвертым, проиграв в матче за бронзу Кеи Нисикори.
На Ролан Гаррос Рафаэль Надаль вылетел в полуфинале после поражения от Новака Джоковича.
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