  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович пропустит парный финал впервые за 10 лет
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович пропустит парный финал впервые за 10 лет

Теннис
(1 голосов)

Партнер серба получил травму

Джокович пропустит парный финал впервые за 10 лет

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович впервые за последние 10 лет не сыграет в парном финале. Серб не примет участие в заключительном матче турнира в Мальорке.

Причиной того, что сербский теннисит не сыграет в финале, стала травма его партнёра Карлоса Гомеса-Эрреры.

В полуфинале они обыграли австрийца Оливера Мараха и представителя Пакистана Айсама-Уль-Хак Куреши, посеянных под третьим номером, со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Новак Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...