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Андрееску проиграла в 1-м раунде Уимблдона

Теннис
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Фиаско 7-й ракетки мира

Андрееску проиграла в 1-м раунде Уимблдона

фото - flashscore.com.ua

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Пятая сеяная Бьянка Андрееску в первом круге Уимблдона сенсационно уступила 58-й ракетке мира из Франции Ализе Корне (2:6, 1:6). Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

Корне сделала 5 брейков, а на своей подаче отыграла 6 из 6 брейк-поинтов. Француженка совершила всего 7 невынужденных ошибок против 34 у теннисистки из Канады.

Ализе Корне в 22-й раз в карьере обыграла теннисистку из топ-10 и впервые с 2016 года вышла во второй раунда Уимблдона, где ее ждет матч с Гретье Миннен или Айлой Томлянович.

Бьянка Андрееску с момента победы на US Open 2019 года на трех турнирах Большого шлема смогла выиграть лишь один матч.

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В статье: Бьянка Андрееску Ализе Корне Уимблдон-2021
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