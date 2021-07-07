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На Уимблдоне определились полуфиналистки

Теннис
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В этот раз без сенсаций

На Уимблдоне определились полуфиналистки

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

До полуфинальной стадии на Уимблдоне дошли два лидера посева, а также две экс-первых ракетки мира.

Эшли Барти в 1/4 финала обыграла Айлу Томлянович (6:1, 6:3) и вышла на трехкратную чемпионку Шлемов Анжелик Кербер, которая в двух партиях выбила Каролину Мухову (6:2, 6:3).

В нижней половине турнирной сетки Арина Соболенко остановила Онс Жабер (6:4, 6:3), а Каролина Плишкова легко разобралась с Викторией Голубич (6:2, 6:2).

Полуфиналы Уимблдона в женском одиночном разряде состоятся в четверг, 8 июля.

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В статье: Анжелик Кербер Эшли Барти Уимблдон-2021
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