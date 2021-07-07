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На Уимблдоне определились полуфиналистки
В этот раз без сенсаций
фото - flashscore.com.ua
До полуфинальной стадии на Уимблдоне дошли два лидера посева, а также две экс-первых ракетки мира.
Эшли Барти в 1/4 финала обыграла Айлу Томлянович (6:1, 6:3) и вышла на трехкратную чемпионку Шлемов Анжелик Кербер, которая в двух партиях выбила Каролину Мухову (6:2, 6:3).
В нижней половине турнирной сетки Арина Соболенко остановила Онс Жабер (6:4, 6:3), а Каролина Плишкова легко разобралась с Викторией Голубич (6:2, 6:2).
Полуфиналы Уимблдона в женском одиночном разряде состоятся в четверг, 8 июля.
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