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Удары Кербер и Плишковой – среди моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО

Теннис
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Лучшие моменты вторника на травяном Шлеме

Удары Кербер и Плишковой – среди моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Официальный YouTube-канал Уимблдона представил самые эффектные виннерсы и розыгрыши вчерашнего игрового дня.

В этой подборке выделяются удары навылет от Анжелик Кербер, Каролины Плишковой и Арины Соболенко, а также эффектный укороченный Онс Жабер.

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В статье: Анжелик Кербер Каролина Плишкова Уимблдон-2021
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