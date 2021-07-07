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Удары Кербер и Плишковой – среди моментов дня на Уимблдоне. ВИДЕО
Лучшие моменты вторника на травяном Шлеме
фото - flashscore.com.ua
Официальный YouTube-канал Уимблдона представил самые эффектные виннерсы и розыгрыши вчерашнего игрового дня.
В этой подборке выделяются удары навылет от Анжелик Кербер, Каролины Плишковой и Арины Соболенко, а также эффектный укороченный Онс Жабер.
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