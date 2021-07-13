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Андрееску не сыграет на Олимпиаде

Теннис
(1 голосов)

Серьезная потеря для Токио

Андрееску не сыграет на Олимпиаде

Новина українською

Пятая ракетка мира Бьянка Андрееску в Instagram объявила, что не приедет на Олимпийские игры в Токио.

Помимо Андрееску среди теннисисток топ-10 на Олимпиаде не сыграют София Кенин и Симона Халеп. Также в Токио не приедет и Серена Уильямс.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа.

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В статье: Бьянка Андрееску Олимпийские игры 2020
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