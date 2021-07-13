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Андрееску не сыграет на Олимпиаде
Серьезная потеря для Токио
Пятая ракетка мира Бьянка Андрееску в Instagram объявила, что не приедет на Олимпийские игры в Токио.
Помимо Андрееску среди теннисисток топ-10 на Олимпиаде не сыграют София Кенин и Симона Халеп. Также в Токио не приедет и Серена Уильямс.
Теннисный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа.
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