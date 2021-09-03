Вдохновенная Свитолина и обреченная Калинина. Чем для украинок завершились матчи второго раунда US Open?

Элина Свитолина и Ангелина Калинина с противоположным исходом завершили матчи второго круга на Открытом чемпионате США. Рассказываем, что нужно знать об этих поединках.

Перформанс Свитолиной во втором круге – что-то близкое к идеалу

После разгромной победы над Ребеккой Марино Элина Свитолина в среду столь же легко разобралась с еще одной теннисисткой из квалификации Ребеккой Машаровой (6:2, 7:5). Пусть итоговый счет матча не вводит вас в заблуждение – борьбы на корте №17 было немного, как и не должно ее было быть, когда 5-я ракетка мира экзаменует 231-ю.

Машарова могла создать проблемы Свитолиной только в том случае, если бы стабильно подавала первым мячом, однако весь запал уроженки Базеля (догадайтесь с одной попытки, кто вдохновил ее стать теннисисткой) иссяк после двух стартовых геймов, когда Элина сделала брейк под ноль и вскоре закрыла сет в свою пользу.

Во втором сете Свитолина чуть не поплатилась за четыре упущенных брейк-поинта, когда в 11-м гейме над Нью-Йорком снова пустился дождь. К счастью, пауза продолжалась лишь 20 минут – после возобновления игры Машарова на брейк-поинте дала двойную и больше украинку не потревожила.

Если взглянуть на статистику, то можно подумать, что вместо Свитолиной на корте был ее супруг Гаэль Монфис. Украинка в матче с Машаровой выдала феноменальные цифры на своей подаче – 93% выигранных очков с первого мяча и 69% со второго! А во втором сете Элина не проиграла ни одного из 21 розыгрышей на первой подаче. Понятно, что нужно делать скидку на уровень соперницы, но в любом случае такой показатель говорит о многом.

Да и в целом Свитолина сыграла очень «чисто» – украинка выдала 22 виннерса при 11 невынужденных ошибках и порадовала солидным процентом выигранных мячей у сетки (14 из 16). И снова, восторгаясь этими показателями, давайте не забывать, что на противоположной стороне корта находилась дебютантка основной сетки на мэйджорах.

Главное, что изменилось в игре Элины Свитолиной после кризисной первой половины сезона – украинка снова получает удовольствие от тенниса. Хочется верить, что эта легкость сохранится и в следующих матчах – теперь уже против соперниц совсем другого класса.

Дальше у Свитолиной не Вондроушова, а россиянка Касаткина

Вместо ожидаемого реванша с Маркетой Вондроушовой за поражение в полуфинале Олимпиады в Токио Элина Свитолина в третьем раунде US Open сыграет с 27-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной, у которой ведет 5:0 по личным встречам, причем на харде украинка в четырех матчах отдала соперницей лишь один сет, а последний встреча в Сан-Хосе в 2019 году вообще закончилась разгромом (6:3, 6:1).

Не будем юлить – стилистически Касаткина намного более удобна для Свитолиной, чем Вондроушова. Для Элины россиянка – давно прочитанная книга. Сложно представить, что в Нью-Йорке она найдет, чем удивить пятую сеяную.

«Конечно, легче играть с соперницей, когда ты знаешь, как она играет. У нас было много матчей, и мы много тренировались вместе, так что знаем стиль игры друг друга».

Элина Свитолина на старте US Open показала заоблачную эффективность на подаче – если украинка в матче с Дарьей Касаткиной не опустит планку, то должна спокойно побеждать в двух сетах. Затяжные матчи сейчас ни к чему – важно сохранить свежие ноги перед вероятным противостоянием в 1/8 финала с Симоной Халеп.

Калинина провалилась на подаче и не создала проблем для Кербер

Матч-реванш между Ангелиной Калининой и Анжелик Кербер из-за жуткого шторма в Нью-Йорке растянулся на два дня. В среду девушки должны были сыграть последним запуском на корте имени Луи Армстронга, но дождь вкупе с ветром был настолько мощным, что залил даже площадку, оборудованную крышей. История умалчивает, как ту ночь провела Калинина, а вот Кербер в Instagram сообщила, что ей пришлось переночевать в тренажерном зале на территории US Open.

Мы предупреждали, что матч на харде будет совсем другим, чем встреча Кербер и Калининой на Ролан Гаррос в мае этого года. Тогда украинка отдала трехкратной чемпионке Шлемов лишь 6 геймов (6:2, 6:4). В Нью-Йорке ситуация развернулась на 360 градусов – Кербер доминировала и легко вышла в 1/16 финала (6:3, 6:2).

Оба сета прошли по одному и тому же сценарию – Кербер дважды уходила в отрыв со счетом 4:0, причем Калинина стабильно в двух первых геймах на своей подаче не брала ни одного очка. При безнадежном отставании Ангелина включалась в игру и даже организовала несколько обратных брейков, только было уже поздно.

Калинина в матче с экс-первой ракеткой мира выиграла лишь 40% очков с первого мяча и 37% со второго. Украинка настреляла 19 невынужденных ошибок и практически не держала Кербер в напряжении – если в матче с Даяной Ястремской немка за 2,5 часа организовала всего 6 виннерсов, то против Калининой за час с копейками забрала активными действиями 23 розыгрыша.