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Костюк и Калинина вошли в рейтинг самых прогрессирующих теннисисток года
Две украинки в 2021-м вышли на новый уровень
фото - twitter.com
Женская теннисная ассоциация (WTA) представил список теннисисток, которым в 2021 году удалось добиться наибольшего прогресса в мировом рейтинге.
Ангелина Калинина в минувшем сезоне совершила прорыв на 110 позиций и завершила год в статусе 52-й ракетки мира.
Марта Костюк в 2021-м поднялась на 48-е место и ушла на каникулы на 50-й строчке рейтинга WTA.
Автором главного прорыва сезона в WTA-туре стала хорватка Ана Конюх, которая за год поднялась на 472 позиций и завершила сезон на 66-м месте. Также нельзя не отметить прогресс чемпионки US Open Эммы Радукану – с 343-го места на 19-е.
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