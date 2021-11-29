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Костюк и Калинина вошли в рейтинг самых прогрессирующих теннисисток года

Теннис
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Две украинки в 2021-м вышли на новый уровень

Костюк и Калинина вошли в рейтинг самых прогрессирующих теннисисток года

фото - twitter.com

Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) представил список теннисисток, которым в 2021 году удалось добиться наибольшего прогресса в мировом рейтинге.

Ангелина Калинина в минувшем сезоне совершила прорыв на 110 позиций и завершила год в статусе 52-й ракетки мира.

Марта Костюк в 2021-м поднялась на 48-е место и ушла на каникулы на 50-й строчке рейтинга WTA.

Автором главного прорыва сезона в WTA-туре стала хорватка Ана Конюх, которая за год поднялась на 472 позиций и завершила сезон на 66-м месте. Также нельзя не отметить прогресс чемпионки US Open Эммы Радукану – с 343-го места на 19-е.

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В статье: Марта Костюк Ангелина Калинина
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