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Стаховский объявил о завершении карьеры
Уходит целая эпоха украинского тенниса
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский сообщил об уходе из спорта. На профессиональном уровне киевлянин выступал на протяжении 20 лет.
«Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему», - написал Стаховский в Instagram.
Стаховский за карьеру выиграл четыре титула АТР в одиночном разряде и поднимался в топ-40 рейтинга АТР.
На счету Сергея три победы над теннисистами из топ-10, включая памятный успех над Роджером Федерером на Уимблдоне 2013 года.
За сборную Украины Сергей Стаховский за 15 лет отыграл 77 матчей. Он рекордсмен команды по количеству как командных, так и индивидуальных побед.
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