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Испанский теннисист выполнил уникальный удар на Australian Open. ВИДЕО

Теннис
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Получилось очень эффектно

Испанский теннисист выполнил уникальный удар на Australian Open. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пабло Карреньо-Буста во втором круге Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах обыграл Таллона Грикспура (6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4).

В одном из розыгрышей 21-я ракетка мира из Испании после сорванного смэша соперника забежал на его половину корта и забил мяч в сетку с внешней стороны. Все правила соблюдены – очко осталось за Карреньо-Бустой.

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В статье: Australian Open 2022 Пабло Карреньо-Буста Испанский теннисист выполнил уникальный удар на Australian Open. ВИДЕО Получилось очень эффектно Пабло Карреньо-Буста во втором круге Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах обыграл Таллона Грикспура (6:3 6:7 7:6 3:6 6:4). В одном из розыгрышей 21-я ракетка мира из Испании после сорванного смэша соперника забежал на его половину корта и забил мяч в сетку с внешней стороны. Все правила соблюдены – очко осталось за Карреньо-Бустой. OH MY! Pablo Carreño Busta #AusOpen (t
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