Испанский теннисист выполнил уникальный удар на Australian Open. ВИДЕО

Пабло Карреньо-Буста во втором круге Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах обыграл Таллона Грикспура (6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4).

В одном из розыгрышей 21-я ракетка мира из Испании после сорванного смэша соперника забежал на его половину корта и забил мяч в сетку с внешней стороны. Все правила соблюдены – очко осталось за Карреньо-Бустой.

