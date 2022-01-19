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Испанский теннисист выполнил уникальный удар на Australian Open. ВИДЕО
Получилось очень эффектно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пабло Карреньо-Буста во втором круге Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах обыграл Таллона Грикспура (6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4).
В одном из розыгрышей 21-я ракетка мира из Испании после сорванного смэша соперника забежал на его половину корта и забил мяч в сетку с внешней стороны. Все правила соблюдены – очко осталось за Карреньо-Бустой.
OH MY! Pablo Carreño Busta #AusOpen— Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) January 19, 2022
(thanks to all @) pic.twitter.com/GghA2kpejy
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