Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава Tennis Australia: Новак Джокович намерен вернуться на Australian Open
По его мнению серб примет участие в турнире в следующем году
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент австралийской федерации тенниса Крейг Тайли ответил, планирует ли первая ракетка мира серб Новак Джокович в дальнейшем принимать участие в Открытом чемпионате Австралии, 9-кратным чемпионом которого является.
Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу, и он был депортирован.
"Да. Конечно, ему нужно ещё отыграть этот сезон, но он намерен. В конце концов, он первая ракетка мира и очень любит Australian Open", — приводит слова Тайли The Guardian.
Популярное сейчас
- Громов остается в Заре, Кривбасс подписывает Бухала. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Разгром от Металлиста, поражение Эвертона, камбэк Атлетико. Главные новости за 22 января
- Малиновский не попал в заявку Аталанты на игру против Лацио
- Тотальное фиаско Свитолиной и битва Костюк с шестой ракеткой мира. Как для украинок сложились матчи третьего раунда на Australian Open?
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО