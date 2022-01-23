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Глава Tennis Australia: Новак Джокович намерен вернуться на Australian Open

Теннис
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По его мнению серб примет участие в турнире в следующем году

Глава Tennis Australia: Новак Джокович намерен вернуться на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент австралийской федерации тенниса Крейг Тайли ответил, планирует ли первая ракетка мира серб Новак Джокович в дальнейшем принимать участие в Открытом чемпионате Австралии, 9-кратным чемпионом которого является.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу, и он был депортирован.

"Да. Конечно, ему нужно ещё отыграть этот сезон, но он намерен. В конце концов, он первая ракетка мира и очень любит Australian Open", — приводит слова Тайли The Guardian.

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В статье: Новак Джокович
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