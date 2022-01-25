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Киз обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open

Теннис
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Американка в ударе

Киз обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мэдисон Киз в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 25 минут разгромила четвертую ракетку мира Барбору Крейчикову (6:3, 6:2) и продлила свою победную серию до 11 матчей.

Киз подала 11 эйсов, сделала 4 брейка, проиграла 1 гейм на своей подаче, а также организовала 27 виннерсов и совершила 21 невынужденную ошибку.

Мэдисон Киз повторила личный рекорд на Australian Open и теперь ждет результат матча между Эшли Барти и Джессикой Пегулой.

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В статье: Australian Open Барбора Крейчикова Мэдисон Киз
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