Киз обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open

Мэдисон Киз в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 25 минут разгромила четвертую ракетку мира Барбору Крейчикову (6:3, 6:2) и продлила свою победную серию до 11 матчей.

Киз подала 11 эйсов, сделала 4 брейка, проиграла 1 гейм на своей подаче, а также организовала 27 виннерсов и совершила 21 невынужденную ошибку.

Мэдисон Киз повторила личный рекорд на Australian Open и теперь ждет результат матча между Эшли Барти и Джессикой Пегулой.