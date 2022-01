Киз обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open

Мэдисон Киз в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 25 минут разгромила четвертую ракетку мира Барбору Крейчикову (6:3, 6:2) и продлила свою победную серию до 11 матчей.

Киз подала 11 эйсов, сделала 4 брейка, проиграла 1 гейм на своей подаче, а также организовала 27 виннерсов и совершила 21 невынужденную ошибку.

Maddy's moment ???? @Madison_Keys returns to the #AusOpen semifinals for the first time since 2015 by defeating Barbora Krejcikova 6-3 6-2.#AO2022

???? : @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/rhfAPTUne8