ATP. Алькарас вышел уже в третий финал в этом сезоне

Барселона (ATP), испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в полуфинале Алекса де Минаура и вышел в свой третий финал в этом сезоне и четвертый в карьере. Другим финалистом турнира стал Пабло Каррено-Буста, обыгравший аргентинца Диего Шварцмана.

Карлос Алькарас выиграл каждый финал в карьере, в который выходил. Призовые турнира составляют 2 661 825 евро.

Открытые корты, грунт.

Карлос Алькарас (Испания) – Алекс де Минаур (Испания)

6:7|7:6|6:4

Пабло Каррено-Буста (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина)

6:3|6:4