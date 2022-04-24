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ATP. Алькарас вышел уже в третий финал в этом сезоне
В решающем матче сыграет с Каррено-Бустой
Фото: ATP Tour
Барселона (ATP), испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в полуфинале Алекса де Минаура и вышел в свой третий финал в этом сезоне и четвертый в карьере. Другим финалистом турнира стал Пабло Каррено-Буста, обыгравший аргентинца Диего Шварцмана.
Карлос Алькарас выиграл каждый финал в карьере, в который выходил. Призовые турнира составляют 2 661 825 евро.
Открытые корты, грунт.
Карлос Алькарас (Испания) – Алекс де Минаур (Испания)
6:7|7:6|6:4
Пабло Каррено-Буста (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина)
6:3|6:4
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