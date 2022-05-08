Онс Жабер победила в финале турнира в Мадриде

Представительница Туниса Онс Жабер (WTA №10) победила в финальном матче грунтового турнира в Мадриде (Испания). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу США Джессику Пегулу (WTA №14). Счет матча 2-1 (7-5; 0-6; 6-2) .

В активе победительницы 5 эйсов, 6 подряд выигранных очков, 5 из 12 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 1 подача на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

Путь к победе:

1/32: Жасмин Паолини (7-6; 6-1)

1/16: Варвара Грачева (7-5; 0-6; 6-4)

1/8: Белинда Бенчич (6-2; 3-6; 6-2)

1/4: Симона Халеп (6-3; 6-2)

1/2: Екатерина Александрова (6-2; 6-3)

Туниска стала первой представительницей африканского континента, выигравшей турнир категории WTA1000. Для Онс этот титул стал вторым в карьере. В прошлом сезоне она стала чемпионкой на травяном турнире WTA250 в Бирмингеме.