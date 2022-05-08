  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Онс Жабер победила в финале турнира в Мадриде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Онс Жабер победила в финале турнира в Мадриде

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем с исторической победой

Онс Жабер победила в финале турнира в Мадриде

UA-Футбол
Новина українською

Представительница Туниса Онс Жабер (WTA №10) победила в финальном матче грунтового турнира в Мадриде (Испания). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу США Джессику Пегулу (WTA №14). Счет матча 2-1 (7-5; 0-6; 6-2).

В активе победительницы 5 эйсов, 6 подряд выигранных очков, 5 из 12 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 1 подача на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

Путь к победе:

1/32: Жасмин Паолини (7-6; 6-1)

1/16: Варвара Грачева (7-5; 0-6; 6-4)

1/8: Белинда Бенчич (6-2; 3-6; 6-2)

1/4: Симона Халеп (6-3; 6-2)

1/2: Екатерина Александрова (6-2; 6-3)

Туниска стала первой представительницей африканского континента, выигравшей турнир категории WTA1000. Для Онс этот титул стал вторым в карьере. В прошлом сезоне она стала чемпионкой на травяном турнире WTA250 в Бирмингеме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Онс Жабер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде