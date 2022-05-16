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Костюк уступила на старте Страсбура
Украинка уступила восьмой ракетке мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Марта Костюк проиграла в первом раунде теннисного турнира в Страсбуре на грунте. Соперницей Костюк была восьмая ракетка мира, Каролина Плишкова.
Матч длился 77 минут и завершился в двух сетах – победу праздновала Плишкова 6:4 и 6:2. За игру Костюк записала в свой актив два эйса (как и у соперницы), но больше чем Плишковой двойных ошибок.
Добавим, что Марта Костюк будет завтра стартовать в парной сетке турнира в Страсбуре. В паре с румынкой Еленой Габриэлой Русе она сыграет против Латиши Чань (Таиланд) и Саманты Стосур (Австралия).
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