Костюк уступила на старте Страсбура

Украинка Марта Костюк проиграла в первом раунде теннисного турнира в Страсбуре на грунте. Соперницей Костюк была восьмая ракетка мира, Каролина Плишкова.

Матч длился 77 минут и завершился в двух сетах – победу праздновала Плишкова 6:4 и 6:2. За игру Костюк записала в свой актив два эйса (как и у соперницы), но больше чем Плишковой двойных ошибок.

Добавим, что Марта Костюк будет завтра стартовать в парной сетке турнира в Страсбуре. В паре с румынкой Еленой Габриэлой Русе она сыграет против Латиши Чань (Таиланд) и Саманты Стосур (Австралия).