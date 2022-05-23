Виталий Сачко покидает турнир в Виченце

Виталий Сачко выбыл из одиночного разряда на "челленджере" в Италии. На старте соревнований он не смог обыграть Ренцо Оливо из Аргентины.

Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Ренцо Оливо (Аргентина, 5) 3:6, 6:7(2)

Встреча продолжалась почти два часа. Во втором сете Сачко был впереди со счётом 4:2, однако не смог удержать преимущество, чтобы перевести игру в решающую партию

По ходу матча украинец ни разу не подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, реализовал пять из семи брейк-поинтов и проиграл семь геймов на своей подаче.