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Виталий Сачко покидает турнир в Виченце
Украинец не выиграл ни единого сета
Виталий Сачко выбыл из одиночного разряда на "челленджере" в Италии. На старте соревнований он не смог обыграть Ренцо Оливо из Аргентины.
Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Ренцо Оливо (Аргентина, 5) 3:6, 6:7(2)
Встреча продолжалась почти два часа. Во втором сете Сачко был впереди со счётом 4:2, однако не смог удержать преимущество, чтобы перевести игру в решающую партию
По ходу матча украинец ни разу не подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, реализовал пять из семи брейк-поинтов и проиграл семь геймов на своей подаче.
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