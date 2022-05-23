  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виталий Сачко покидает турнир в Виченце
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Сачко покидает турнир в Виченце

Теннис
(1 голосов)

Украинец не выиграл ни единого сета

Виталий Сачко покидает турнир в Виченце

Новина українською

Виталий Сачко выбыл из одиночного разряда на "челленджере" в Италии. На старте соревнований он не смог обыграть Ренцо Оливо из Аргентины.

Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Ренцо Оливо (Аргентина, 5) 3:6, 6:7(2)

Встреча продолжалась почти два часа. Во втором сете Сачко был впереди со счётом 4:2, однако не смог удержать преимущество, чтобы перевести игру в решающую партию

По ходу матча украинец ни разу не подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, реализовал пять из семи брейк-поинтов и проиграл семь геймов на своей подаче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде