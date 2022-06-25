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АТР. Циципас победил в Мальорке. Это его первый титул на траве

Теннис
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Грек – самый молодой действующий игрок с титулами на всех покрытиях

АТР. Циципас победил в Мальорке. Это его первый титул на траве

Фото: Roland-Garros

UA-Футбол
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Мальорка (АТР), греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл в финальном матче турнира испанца Роберто Баутисту-Агута. Для грека это был первый финал, и первая победа на турнире на траве.

Благодаря этой победе Циципас теперь – самый молодой действующий теннисист, которому удавалось выиграть по турниру на каждом из трех видов покрытий: траве, харде и грунте. Всего таких игроков теперь пятнадцать.

Трава.

Стефанос Циципас (Греция) – Роберто Баутиста-Агута (Испания)

6:4|3:6|7:6

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В статье: теннис Стефанос Циципас Роберто Баутиста-Агут
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