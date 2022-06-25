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АТР. Циципас победил в Мальорке. Это его первый титул на траве
Грек – самый молодой действующий игрок с титулами на всех покрытиях
Фото: Roland-Garros
Мальорка (АТР), греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл в финальном матче турнира испанца Роберто Баутисту-Агута. Для грека это был первый финал, и первая победа на турнире на траве.
Благодаря этой победе Циципас теперь – самый молодой действующий теннисист, которому удавалось выиграть по турниру на каждом из трех видов покрытий: траве, харде и грунте. Всего таких игроков теперь пятнадцать.
Трава.
Стефанос Циципас (Греция) – Роберто Баутиста-Агута (Испания)
6:4|3:6|7:6
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