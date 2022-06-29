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Серена Уильямс в более чем трехчасовом триллере проиграла в первом раунде Уимблдона

Теннис
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Соперницы провели на корте три часа и четырнадцать минут

Серена Уильямс в более чем трехчасовом триллере проиграла в первом раунде Уимблдона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла преодолеть первый круг Уимблдона. 23-кратная победительница турниров Большого шлема на старте открытого чемпионата Лондона противостояла представительнице Франции Армони Тан, которая в рейтинге находится на 115-м месте. Первый сет Серена проиграла, но с боями – 5:7.

Во второй партии на табло был разгром – 6:1 в пользу Уильямс, но по факту соперница американки боролась за каждый мяч. Цеплялась, билась, изматывала опытную оппонентку. И это имело свое значение в решающей партии.

При счете 4:4 Уильямс совершила брейк, но подать на матч не сумела – Тан тут же вернула проигранную подачу. Матч перешел в тайбрейк (до десяти), который Серена начала с четырех выигранных очков подряд. Однако усталость мешала Уильямс развить преимущество – дальше было пять выигранных мячей Тан. Еще одним ключевым моментом тайбрейка стала проигранная Сереной подача при счете 6:7. После этого мини-брейка Тан уже не отпустила американку.

Очередная попытка похода за рекордной победой на турнирах Большого шлема закончилась для Серены Уильямс, толком не начавшись. А Армони Тан дальше сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Уимблдон. Первый круг
Серена Уильямс (США) – Армони Тан (Франция) 5:7; 6:1; 6:7 (7:10)

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В статье: Серена Уильямс Уимблдон
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