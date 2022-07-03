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Он не пропустил Уимблдон: Роджер Федерер прибыл на Grand Slam. Фото
Он не мог не приехать
фото - flashscore.com.ua
Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер прибыл на Уимблдон. Фото звезды спорта публикует официальный сайт соревнований.
Напомним, что Фередер является 8-кратным чемпионом Уимблдона (2003-2007, 2009, 2012, 2017).
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