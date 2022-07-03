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Он не пропустил Уимблдон: Роджер Федерер прибыл на Grand Slam. Фото

Теннис
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Он не мог не приехать

Он не пропустил Уимблдон: Роджер Федерер прибыл на Grand Slam. Фото

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
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Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер прибыл на Уимблдон. Фото звезды спорта публикует официальный сайт соревнований.

Он не пропустил Уимблдон: Роджер Федерер прибыл на Grand Slam. Фото - изображение 1

Он не пропустил Уимблдон: Роджер Федерер прибыл на Grand Slam. Фото - изображение 2

Напомним, что Фередер является 8-кратным чемпионом Уимблдона (2003-2007, 2009, 2012, 2017).

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В статье: Роджер Федерер Уимблдон
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