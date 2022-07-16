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АТР. Рублёв и Каррено-Буста проиграли в полуфинальной стадии турнира в Баштаде

Теннис
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В финале сыграют аргентинцы Серундоло и Баэс

АТР. Рублёв и Каррено-Буста проиграли в полуфинальной стадии турнира в Баштаде

Фото: Roland-Garros

UA-Футбол
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Баштад (АТР), восьмая ракетка мира Андрей Рублёв проиграл 34 ракетке мира, аргентинцу Себастьяну Баэсу, в полуфинале турнира серии АТР 250. Во втором матче 1/2 финала 18 ракетка мира испанец Пабло Каррена-Буста также проиграл аргентинцу: 39 ракетке мира Франсиско Серундоло.

Для Баэса эта победа над Рублёвым стала первым случаем, когда он обыграл игрока из топ-10 рейтинга в карьере. Ранее он трижды проигрывал: 2 раза Александру Звереву и 1 раз Стефаносу Циципасу. В финале Себастьян сыграет со своим соотечественником Франсиско Серундоло. Победитель выйдет в топ-30 рейтинга АТР.

Открытые корты, грунт

Себастьян Баес (Аргентина) – Андрей Рублев (Россия)

6:2|6:4

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Пабло Каррено-Буста (Испания)

6:3|6:2

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В статье: теннис Андрей Рублев Пабло Каррено Буста
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