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Бьянка Андрееску: Я была просто шокирована тем, что Серена Уильямс завершила карьеру
Теннисистка принял тяжелое решение
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску высказалась о намерении американки Серены Уильямс завершить карьеру в ближайшее время.
"Я очень горда тем, что у меня была возможность играть с ней и даже в каком-то смысле контактировать. Я была просто шокирована, потому что встала утром с кровати и задала себе вопрос: "Что?" Тяжело осознавать, что теперь она готовится к тому, чтобы завершить карьеру.
Но когда Уильямс на самом деле объявит это – вот что будет настоящим шоком! Потому что всегда кажется, что такие спортсмены, как она, будут играть вечно. Ей вроде как сейчас сорок, да?
Она очень много сделала для спорта, для женского тенниса. Сейчас она сосредоточилась на новой главе в своей жизни, и я очень рада за неё", – приводит слова Андрееску Tennis World USA.
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